Редкие облака замечены над Рязанью

В пятницу, 11 июля, над Рязанью можно наблюдать довольно редкие облака — высококучевые хлопьевидные (Altocumulus floccus). Об этом написал в телеграм-канале метеоролог Роман Степанов.

По словам специалиста, появление подобных облаков свидетельствует о слабой неустойчивости в средней тропосфере и являются признаком близости атмосферных фронтов. Ухудшение погоды они предвещают не всегда.

— В данной синоптической ситуации фронтальные разделы и правда близко, но поскольку они располагаются западнее Рязанской области и вытянуты по ведущему потоку, в ближайшие дни характер погоды не изменится, жара продолжится. Правда, местами в выходные могут пройти небольшие дожди с грозами, но их вероятность невелика, — написал Роман Степанов.