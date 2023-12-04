Понедельник, 4 декабря, 2023
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Редактор журнала «Художественная культура» Олег Кривцун умер в возрасте 69 лет

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В Москве умер известный российский искусствовед, культуролог и редактор научного журнала «Художественная культура» Олег Кривцун, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, труп 69-летнего мужчины в его квартире на Кудринской площади нашла домработница. Тело пролежало в ванной 3 дня. 

По предварительной информации, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Точную причину установит патологоанатом. 

Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Кривцун  — российский искусствовед, культуролог и философ, большой специалист в области истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени.

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