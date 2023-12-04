Редактор журнала «Художественная культура» Олег Кривцун умер в возрасте 69 лет

В Москве умер известный российский искусствовед, культуролог и редактор научного журнала «Художественная культура» Олег Кривцун, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, труп 69-летнего мужчины в его квартире на Кудринской площади нашла домработница. Тело пролежало в ванной 3 дня.

По предварительной информации, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Точную причину установит патологоанатом.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Кривцун — российский искусствовед, культуролог и философ, большой специалист в области истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени.