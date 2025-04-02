Рецидивистка из Рязани похитила телефон у латиноамериканца

Рязанка похитила у 34-летнего гражданина одной из стран Латинской Америки, проживающего в Рязани, мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по области.

Отойдя от кассы кафе в торговом центре, иностранец заметил пропажу сотового. Вернувшись к кассе, телефона на прилавке он не обнаружил, работники кафе мобильник не видели.

Выехав на место преступления, оперативники начали опрос свидетелей. В описании внешности одной из женщин в очереди полицейские узнали 33-летнюю рязанку, ранее судимую за хищения и наркопреступление. Выяснилось, что она причастна к данному преступлению. Ее задержали и изъяли похищенный телефон.

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По версии полицейских, латиноамериканец, оплачивая свой заказ, случайно выпустил из рук смартфон, стоящая за ним в очереди рязанка незаметно забрала мобильник и скрылась. Женщина планировала сбыть похищенное.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит лишение свободы на срок до 5 лет.