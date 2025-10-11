Рецидивиста привлекают к уголовной ответственности за уклонение от административного надзора в селе Криуша

В Клепиковском районе Рязанской области сотрудники полиции привлекли к уголовной ответственности рецидивиста, который уклонялся от административного надзора. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Участковые уполномоченные полиции провели профилактические мероприятия и обнаружили, что 40-летний житель села Криуша не соблюдает установленные судом ограничения. Ранее этот мужчина был судим за грабёж, кражу и угон.

После освобождения из мест лишения свободы более года назад суд установил над ним административный надзор с определёнными ограничениями. Однако поднадзорный не соблюдал эти условия и вёл антиобщественный образ жизни.

Участковый неоднократно фиксировал нарушения, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Дознаватель ОМВД России по Клепиковскому району возбудил дело по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года или исправительных работ на срок до 2 лет.

Сотрудники полиции постоянно проводят профилактическую работу с ранее судимыми гражданами, направленную на их приобщение к законопослушному образу жизни, пресечение антисоциального поведения и защиту прав и законных интересов граждан.