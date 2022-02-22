Рецидивиста из Рязани задержали за мошенничество в Пермском крае

Полиция Нытвенского городского округа Пермского края задержала ранее неоднократно судимого 31-летнего жителя Рязани, подозреваемого в мошенничестве в отношении жительницы Соликамска, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Потерпевшая нашла на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже ВАЗ-2111 по привлекательной цене. Продавец потребовал предоплату 5 тысяч рублей.

Когда женщина перевела деньги, мужчина перестал выходить на связь. Вскоре жительница Соликамска поняла, что её обманули и обратилась в полицию.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что к преступлению причастен ранее судимый за мошенничество 31-летний житель Рязани. Его задержали по месту жительства. Возбуждено уголовное дело.