Рецидивист, зарезавший рязанку, получил 10 лет и 8 месяцев колонии особого режима

Московский районный суд Рязани вынес приговор в отношении жителей города, один из которых обвинялся в убийстве, второй в укрывательстве преступления. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В апреле 2022 года компания из четырех человек распивала спиртные напитки в одном из домов п. Канищево. У ранее судимого 41-летнего мужчины произошёл словесный конфликт с потерпевшей. Женщина нецензурно оскорбила мужчину.

На почве личной неприязни подсудимый ударил её ножом в грудь. Пострадавшая умерла.

Труп злоумышленник вместе с приятелем спрятал в подполе дома.

С учетом позиции государственного обвинителя приговором суда 41-летний рязанец признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ и с учетом наличия в действиях подсудимого особо опасного рецидива и частичным присоединением наказания по предыдущему приговору ему назначено наказание в виде 10 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Его подельник признан виновным по ч. 2 ст. 316 УК РФ и с учетом наличия в действиях рецидива и частичным присоединением неотбытой части наказания по предыдущему приговору ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Также удовлетворено исковое заявление матери погибшей на сумму 1 300 000 руб.