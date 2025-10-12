Рецидивист забрался в дом умершего пенсионера и украл алкоголь в Рязанской области

В Пителинском районе полиция раскрыла кражу со взломом. Подробности сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области.

45-летняя жительница Рязани обратилась в полицию, сообщив, что обнаружила следы взлома окна в своем доме, расположенном в селе Пет Пителинского района. Она заметила, что из жилища пропали вещи.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Сасовский», опросив заявительницу, выяснили, что после поминок пожилого родственника, который жил в этом доме, осталось немного алкоголя. В комнатах находились и другие ценные предметы, но они не привлекли внимания вора. На месте преступления были найдены бутылка спиртного и пачка из-под сигарет.

Эксперты-криминалисты обнаружили на найденных предметах следы, принадлежащие 37-летнему местному жителю, который ранее неоднократно был судим и провел около десяти лет в местах лишения свободы. Освободившись три года назад, он был задержан полицейскими.

По предварительным данным, мужчина после случайного заработка купил бутылку алкоголя и, возвращаясь домой, вспомнил пожилого соседа, которому помогал по хозяйству. На поминках он заметил, что спиртного было много, и несколько бутылок могли остаться.

Идея проникнуть в пустой дом возникла спонтанно. Взломав окно, злоумышленник проник внутрь и завернул 10 бутылок водки в попавшееся под руку одеяло. Свою бутылку он оставил в доме.

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого по части 3 статьи 158 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.