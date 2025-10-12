Воскресенье, 12 октября, 2025
Рецидивист забрался в дом умершего пенсионера и украл алкоголь в Рязанской области

В Пителинском районе полиция раскрыла кражу со взломом. Подробности сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области.

45-летняя жительница Рязани обратилась в полицию, сообщив, что обнаружила следы взлома окна в своем доме, расположенном в селе Пет Пителинского района. Она заметила, что из жилища пропали вещи.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Сасовский», опросив заявительницу, выяснили, что после поминок пожилого родственника, который жил в этом доме, осталось немного алкоголя. В комнатах находились и другие ценные предметы, но они не привлекли внимания вора. На месте преступления были найдены бутылка спиртного и пачка из-под сигарет.

Эксперты-криминалисты обнаружили на найденных предметах следы, принадлежащие 37-летнему местному жителю, который ранее неоднократно был судим и провел около десяти лет в местах лишения свободы. Освободившись три года назад, он был задержан полицейскими.

По предварительным данным, мужчина после случайного заработка купил бутылку алкоголя и, возвращаясь домой, вспомнил пожилого соседа, которому помогал по хозяйству. На поминках он заметил, что спиртного было много, и несколько бутылок могли остаться.

Идея проникнуть в пустой дом возникла спонтанно. Взломав окно, злоумышленник проник внутрь и завернул 10 бутылок водки в попавшееся под руку одеяло. Свою бутылку он оставил в доме.

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого по части 3 статьи 158 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Шесть лет назад в тех же местах в красноярской...
Воспитанница детского музыкального театра «Созвездие добра» исполнила песню МакSим «Знаешь ли ты».
Ночью российские войска нанесли мощный удар по объектам энергетики...
Произошедший в пятницу блэкаут в Киеве отразится на подземных...

По данным FT, американская разведка предоставляет Киеву данные для нанесения ударов по важным российским энергетическим активам, включая нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), расположенные далеко за линией фронта.

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.

Врач подчеркнула, что вакцина не гарантирует полного излечения навсегда, но она значительно снизит симптомы, и пациентам станет легче жить

Если бы помощь не была оказана вовремя, исход мог бы быть трагическим.

Более двух тысяч спортсменов приняли участие в полумарафоне. Среди них были дети, представители старшего поколения и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Если процесс задержится на 3-4 дня, под удар может попасть Земля

Хостел был рассчитан на одновременное проживание порядка 2,5 тысяч постояльцев.

Ведётся работа над созданием нового логотипа музея, в котором будет использован образ коня с иконы о Флоре и Лавре.

Эвакуация пострадавшей была обеспечена сотрудниками полиции.

Авария случилась 11 октября на 49-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин» примерно в 15:30.

Инцидент произошел около Комсомольского парка.

Все знают, что «в Рязани грибы с глазами», но это далеко не все пословицы о нашем родном крае.

По оценке российских военных, от действий Льва Ступникова могли погибнуть более 200 солдат ВС РФ

На Феофана ждали тепла: Почему 12 октября охотники искали «именинного зайца».

Главная опасность вечернего бокала вина в том, что он кажется безвредным: человек убеждает себя, что употребляет некрепкий алкоголь и не находится в запое.