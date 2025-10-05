Воскресенье, 5 октября, 2025
Рецидивист украл 30 бутылок водки из кладовой пенсионерки в Рязанской области

Анастасия Мериакри
В поселке Шилово сотрудники полиции задержали местного жителя, которого подозревают в краже из кладовой пенсионерки. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Жительница рабочего поселка Шилово, 62-летняя женщина, обратилась в межмуниципальный отдел МВД России «Шиловский». Она сообщила, что заметила следы взлома в подсобном помещении — кладовой, расположенной в подвале её дома. Из комнаты пропали 30 бутылок водки, которые пенсионерка хранила для будущих семейных мероприятий.

Сотрудники уголовного розыска опросили местных жителей и выяснили, что 44-летний мужчина, ранее судимый за кражи, часто проводит время в застольях с друзьями, но не имеет постоянного источника дохода.

Полицейские разыскали этого мужчину и установили его причастность к краже. Злоумышленник был задержан.

По предварительным данным, мужчина взял монтировку и решил осмотреть кладовки в подвале многоквартирного дома. Взломав первую же дверь, он обнаружил запас алкоголя, загрузил его в рюкзак и скрылся.

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Шиловский» возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

