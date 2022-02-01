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Вторник, 1 февраля, 2022

Рецидивист получил 7 лет колонии за избиение рязанца до смерти

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Рецидивист получил 7 лет колонии за избиение рязанца до смерти

7info
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В Рязанской области не имеющего постоянного источника дохода, ранее неоднократно судимого 50-летнего местного жителя суд признал виновным в убийстве знакомого. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

10 мая во время ссоры на почве пьянства мужчина жестоко избил знакомого. Через два дня пострадавший умер в больнице от разрывов внутренних органов.

Вину рецидивист признал частично, заявив, что бил защищаясь. Суд его доводам не поверил.

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Виновному назначено 7 лет колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшей — сестры погибшего — взыскано 800 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Приговор в законную силу не вступил.

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