Рецидивист ответит за давнее убийство девушки и её семилетнего брата

Уголовное дело в отношении жителя Асбеста Свердловской области об убийстве девушки и её братика, совершенном более 20 лет назад, направлено в суд, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, днём 29 апреля 2001 года 45-летний мужчина, вооружившись ножом и отвёрткой, пришёл в квартиру по улице Ленина в Асбесте, где проживала его знакомая. Хозяйки дома не оказалось, в квартире были её 19-летняя дочь и 7-летний сын. Обвиняемый нанёс девушке не менее 13 ударов ножом в область головы, шеи, туловища и ткнул отвёрткой в голову. Потерпевшая от полученных травм скончалась.

На помощь сестре выбежал мальчик, которого мужчина также убил, задушив шнуром, — чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, а также сокрыть преступление, считают в СУСК.

«Обвиняемый похитил из квартиры ювелирные изделия на сумму 14 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия… На первоначальном этапе установить лицо, причастное к убийству двух лиц, не представилось возможным. В дальнейшем обвиняемый также не попал в круг подозреваемых», — сказал руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального СУСК РФ Вадим Терновой.

Утром 23 августа 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, попытался похитить из магазина продукты питания. Его задержали и посадили, и это, отмечают в СК, позволило злоумышленнику на время уйти из поле зрения правоохранителей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Асбестовский городской суд для рассмотрения по существу, вину фигурант не признал, уточнили в ведомстве.

Мужчина обвиняется в убийстве двух лиц, сопряжённое с разбоем, в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, в разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия, и покушении на грабёж. Срок давности за убийство при отягчающих обстоятельствах составляет 15 лет, но при этом, согласно уголовно-процессуальному законодательству, суд имеет право назначить по уголовным делам указанной категории реальное наказание даже в случае истечения срока давности, отметили в СУСК РФ.