Рецидивист из Рязани украл у пенсионера деньги на рынке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В отдел полиции обратился 69-летний житель Рязани. Пенсионер рассказал, что во время посещения рынка по улице Станкозаводской у него из кармана неизвестный пытался вытащить деньги, но мужчина вовремя сориентировался и дал отпор грабителю. Однако молодой человек оказался сильнее и забрал у заявителя деньги. Пенсионер лишился 21 тысячи рублей.

На месте происшествия полицейские со слов очевидцев составили портрет грабителя. Им оказался 41-летний разанец, судимый по шести статьям Уголовного кодекса РФ – за вымогательство, грабеж, хулиганство, насилие в отношении представителя власти, умышленное уничтожение чужого имущества и заведомо ложные показания. Его задержали в Спас-Клепиках.

По версии следствия, злоумышленник на рынке заметил пенсионера, который кладет в карман несколько крупных денежных купюр. Он решил незаметно украсть их. Подойдя к мужчине сзади, он засунул руку в карман, после чего завязалась потасовка. Совершив преступление, рецидивист, пытаясь избежать наказания, скрылся в Спас-Клепиках.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж» (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Мужчина помещен в изолятор временного содержания в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос о его аресте.