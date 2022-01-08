Рецидивист из Пронского района насмерть забил знакомого

Житель Пронского района, 1994 года рождения, подозревается в убийстве знакомого. Уголовное дело возбуждено об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Подробности случившегося сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

41-летний мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание, 3 января 2022 года. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

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По версии следствия, смертельные травмы потерпевшему нанес в ходе конфликта его знакомый, с которым они 2 января распивали спиртные напитки.

Подозреваемый неоднократно судим за преступления против собственности. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.