Ребёнок пострадал в ДТП на трассе Рязань–Скопин

Авария произошла 22 июля около 15:50 на 80-м километре автодороги Рязань–Пронск–Скопин в Пронском районе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Chery, житель Скопинского района, не справился с управлением и столкнулся с машиной Lada Largus, за рулём которой находился 46-летний мужчина из Кораблинского района.

В результате происшествия травмы получили водитель Largus и пятилетний пассажир автомобиля Chery.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.