Понедельник, 15 мая, 2023
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Ребёнок подстрелил 6-летнюю девочку из ружья, которое отдал её отец

7info
вакцинация

В посёлке Виллози под Санкт-Петербургом 6-летняя девочка попала в реанимацию, получив ранение в живот. Подробности сообщает телеграм-канал Shot.

По данным источника, 37-летний отец девочки нашёл в сарае старое пневматическое ружьё и отдал соседским мальчишкам. Пацаны начали стрелять по бочкам и случайно попали в дочь мужчины.

У девочки повреждены печень, правая почка. Кроме того, после попадания из ружья открылось сильное внутреннее кровотечение.

Отец самостоятельно отвёз малышку в больницу, за жизнь девочки борются врачи.

Семья благополучная, на учёте не состоит.

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