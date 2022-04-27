«Ребята, я с вами!»: Известный актёр театра и кино обратился к абитуриентам Рязанского госуниверситета

26 апреля в театре «Переход» имени Г.Д. Кириллова Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина состоялся традиционный конкурс для абитуриентов вуза «Талант плюс». Творческий конкурс «Талант плюс» проводился РГУ имени С.А. Есенина с 2020 года при организационной поддержке Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых» и информационной поддержке Рязанского информационного агентства «7 новостей».

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С обращением к участникам конкурса выступил почётный член оргкомитета творческого конкурса «Талант плюс» актёр театра и кино Илья Малаков.