8.9 C
Рязань
Среда, 27 апреля, 2022

«Ребята, я с вами!»: Известный актёр театра и кино обратился к абитуриентам Рязанского госуниверситета

spot_img
На главнуюНовости РязаниКультура

«Ребята, я с вами!»: Известный актёр театра и кино обратился к абитуриентам Рязанского госуниверситета

7info7
Илья Малаков, фото: https://www.kinopoisk.ru/picture/3005614/

26 апреля в театре «Переход» имени Г.Д. Кириллова Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина состоялся традиционный конкурс для абитуриентов вуза «Талант плюс». Творческий конкурс «Талант плюс» проводился РГУ имени С.А. Есенина с 2020 года при организационной поддержке Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых» и информационной поддержке Рязанского информационного агентства «7 новостей».

- Реклама -

С обращением к участникам конкурса выступил почётный член оргкомитета творческого конкурса «Талант плюс» актёр театра и кино Илья Малаков.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ небе над Рязанью засняли облака асператус
Комментарии для сайта Cackle