Разыскиваются очевидцы двух серьёзных ДТП в Рязани

Госавтоинспекция Рязанской области разыскивает свидетелей двух ДТП, произошедших в Рязани.

Первое происшествие произошло 17 октября 2024 года около 18:54 на улице Промышленная, рядом с домом № 19. По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля «Донинвест Кондор» сбил 74-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшая была госпитализирована с травмами и позже скончалась в больнице. Следователи выясняют детали этого трагического инцидента.

Второе ДТП случилось ранее — 30 сентября 2024 года около 11:30, на улице Островского возле дома 100/72. 39-летняя водитель автомобиля «Форд Фокус» сбила 80-летнего велосипедиста. Пострадавший также был госпитализирован с травмами. Обстоятельства происшествия всё ещё выясняются.

Госавтоинспекция просит откликнуться всех, кто мог стать свидетелем этих ДТП или обладает любой информацией о случившемся. Обращаться можно в Следственный отдел № 4 СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.