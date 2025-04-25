«Развлекались всю ночь»: детали изнасилования девушки толпой мигрантов в Иваново

В Иваново правоохранители задержали четверых подозреваемых в изнасиловании девушки, полицию на место вызвали сотрудники УК «Интерстрой», пишет «Газета.Ru».

Инцидент произошел в ночь на 13 апреля и попал на видео. По предварительным данным, сначала иностранцы издевались над жертвой в машине.

«Спустя 7–10 минут мы видим: заносят абсолютно голую девушку в одной только майке на руках. Один несет, второй снимает на видео», — заявил представитель УК.

Затем, предположительно, мигранты унесли девушки в квартиру, где действия сексуального характера продолжились до утра. Днем на следующий день на место приехали полицейские и задержали мужчин.

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Судя по записям камер видеонаблюдения, девушка покинула квартиру в сопровождении одного из мигрантов. Они сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении.