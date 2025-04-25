«Развлекались всю ночь»: детали изнасилования девушки толпой мигрантов в Иваново

В Иваново правоохранители задержали четверых подозреваемых в изнасиловании девушки, полицию на место вызвали сотрудники УК «Интерстрой», пишет «Газета.Ru».
Инцидент произошел в ночь на 13 апреля и попал на видео. По предварительным данным, сначала иностранцы издевались над жертвой в машине.
Затем, предположительно, мигранты унесли девушки в квартиру, где действия сексуального характера продолжились до утра. Днем на следующий день на место приехали полицейские и задержали мужчин.
Судя по записям камер видеонаблюдения, девушка покинула квартиру в сопровождении одного из мигрантов. Они сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении.