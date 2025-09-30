Развитие региона, изменение в мерах соцподдержки и другие вопросы рассмотрели на заседании правительства, которое провел Павел Малков

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание Правительства региона, на котором был рассмотрен ряд значимых вопросов развития региона, одобрены изменения в региональное законодательство, касающееся мер соцподдержки граждан, а также заслушаны отчеты руководителей министерств и муниципальных образований о работе по исполнению поручений главы региона и по обращениям граждан в социальных сетях.

В начале заседания Губернатор поздравил всех с праздником – Днем воссоединения России и Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. 30 сентября 2022 года был подписан договор о присоединении их к России.

«Важная дата. Это по-настоящему историческое событие. Жители этих регионов, по сути, вернулись домой. У нас общая история, культура, язык. Прошедшие три года показали нашу сплоченность и правильность того решения и выбора. Вместе работаем по задачам, которые поставил наш Президент», – сказал Павел Малков.

Он добавил, что рязанцы активно участвуют в работе по восстановлению нормальной жизни в новых регионах, помогают людям. Поддержка идет по разным направлениям и будет обязательно продолжаться.

Губернатор напомнил о том, что поддержка участников СВО, которые отстаивают интересы России и право людей на мирную жизнь – важнейшая сейчас задача. Предложения в этом направлении обсуждались 29 сентября на расширенном заседании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, в котором глава региона принял участие.

«Поддерживаем бойцов, их семьи. Эта работа – приоритет для всех уровней власти, – отметил Павел Малков. – Формируем в Рязанской области современную систему реабилитации для наших бойцов, она успешно работает. За два года купили более 350 единиц спецоборудования, которое используется для восстановления бойцов после ранений. Конечно, флагман этой работы – центр «Сосновый бор», где участники СВО проходят реабилитацию вместе с родными и близкими. Многие говорят, что аналогов этому центру в стране сейчас нет».

Губернатор добавил, что учреждение постоянно развивается, открылась водолечебница, создается центр для адаптивных видов спорта. В ближайшее время к центру будет отремонтирована автодорога. Павел Малков поставил задачу – продолжать совершенствовать систему поддержки участников СВО и их семей, изучать лучшие практики и возможности их применения в Рязанском регионе.

По поручению Губернатора проведен мониторинг работы общественного транспорта на маршрутах, которыми пользуются ученики школы № 28. Ранее в соцсетях были размещены жалобы от родителей на то, что в часы пик детям сложно попасть в автобусы № 7 и № 47. По итогам проверки будет увеличено количество транспорта на маршруте. Также коммерческому перевозчику, работающему на маршруте № 47М2, направлено уведомление о необходимости увеличения транспортных средств, а также контроля за работой автобусов в утреннее и вечернее время. Глава региона Павел Малков отметил, что контроль за работой транспорта на этом направлении необходимо продолжать и поручил доложить о ситуации повторно.

Павел Малков при рассмотрении сообщений граждан из соцсетей поручил минтрансу региона организовать дополнительный общественный транспорт до села Константиново, где состоится большой праздник, посвященный 130-летию со дня рождения Есенина, и проинформировать об этом жителей региона. Глава Рыбновского района Елена Минкова доложила о том, что у музея-заповедника организована дополнительная бесплатная парковка для автомобилей на 1000 мест.

В селе Захарово в 2025 году реализуется два проекта в сфере ЖКХ, которые позволят улучшить водоснабжение в этом населенном пункте. Строится водозаборный узел со станцией водоподготовки, также предусмотрена реконструкция участка водопроводной сети протяженностью 200 м. Работы идут в соответствии с графиком и завершатся в декабре. А до конца октября будет проведен капремонт участка системы водоснабжения по ул. Советская.

Также на заседании Павел Малков обратил внимание глав администраций на контроль за исправностью уличного освещения в муниципальных образованиях, по этому поводу есть ряд жалоб с конкретными адресами. Главам администраций муниципалитетов Губернатор поручил обратить внимание на такие сообщения жителей и оперативно их отработать, а также в обязательном порядке дать разъяснения гражданам о том, что планируется сделать, установить или отремонтировать по каждому указанному адресу.