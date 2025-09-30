Вторник, 30 сентября, 2025
Развитие региона, изменение в мерах соцподдержки и другие вопросы рассмотрели на заседании правительства, которое провел Павел Малков

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание Правительства региона, на котором был рассмотрен ряд значимых вопросов развития региона, одобрены изменения в региональное законодательство, касающееся мер соцподдержки граждан, а также заслушаны отчеты руководителей министерств и муниципальных образований о работе по исполнению поручений главы региона и по обращениям граждан в социальных сетях.

В начале заседания Губернатор поздравил всех с праздником – Днем воссоединения России и Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. 30 сентября 2022 года был подписан договор о присоединении их к России.

«Важная дата. Это по-настоящему историческое событие. Жители этих регионов, по сути, вернулись домой. У нас общая история, культура, язык. Прошедшие три года показали нашу сплоченность и правильность того решения и выбора. Вместе работаем по задачам, которые поставил наш Президент», – сказал Павел Малков.

Он добавил, что рязанцы активно участвуют в работе по восстановлению нормальной жизни в новых регионах, помогают людям. Поддержка идет по разным направлениям и будет обязательно продолжаться.

Губернатор напомнил о том, что поддержка участников СВО, которые отстаивают интересы России и право людей на мирную жизнь – важнейшая сейчас задача. Предложения в этом направлении обсуждались 29 сентября на расширенном заседании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, в котором глава региона принял участие.

«Поддерживаем бойцов, их семьи. Эта работа – приоритет для всех уровней власти, – отметил Павел Малков. – Формируем в Рязанской области современную систему реабилитации для наших бойцов, она успешно работает. За два года купили более 350 единиц спецоборудования, которое используется для восстановления бойцов после ранений. Конечно, флагман этой работы – центр «Сосновый бор», где участники СВО проходят реабилитацию вместе с родными и близкими. Многие говорят, что аналогов этому центру в стране сейчас нет».

Губернатор добавил, что учреждение постоянно развивается, открылась водолечебница, создается центр для адаптивных видов спорта. В ближайшее время к центру будет отремонтирована автодорога. Павел Малков поставил задачу – продолжать совершенствовать систему поддержки участников СВО и их семей, изучать лучшие практики и возможности их применения в Рязанском регионе.

По поручению Губернатора проведен мониторинг работы общественного транспорта на маршрутах, которыми пользуются ученики школы № 28. Ранее в соцсетях были размещены жалобы от родителей на то, что в часы пик детям сложно попасть в автобусы № 7 и № 47. По итогам проверки будет увеличено количество транспорта на маршруте. Также коммерческому перевозчику, работающему на маршруте № 47М2, направлено уведомление о необходимости увеличения транспортных средств, а также контроля за работой автобусов в утреннее и вечернее время. Глава региона Павел Малков отметил, что контроль за работой транспорта на этом направлении необходимо продолжать и поручил доложить о ситуации повторно.

Павел Малков при рассмотрении сообщений граждан из соцсетей поручил минтрансу региона организовать дополнительный общественный транспорт до села Константиново, где состоится большой праздник, посвященный 130-летию со дня рождения Есенина, и проинформировать об этом жителей региона. Глава Рыбновского района Елена Минкова доложила о том, что у музея-заповедника организована дополнительная бесплатная парковка для автомобилей на 1000 мест.

В селе Захарово в 2025 году реализуется два проекта в сфере ЖКХ, которые позволят улучшить водоснабжение в этом населенном пункте. Строится водозаборный узел со станцией водоподготовки, также предусмотрена реконструкция участка водопроводной сети протяженностью 200 м. Работы идут в соответствии с графиком и завершатся в декабре. А до конца октября будет проведен капремонт участка системы водоснабжения по ул. Советская.

Также на заседании Павел Малков обратил внимание глав администраций на контроль за исправностью уличного освещения в муниципальных образованиях, по этому поводу есть ряд жалоб с конкретными адресами. Главам администраций муниципалитетов Губернатор поручил обратить внимание на такие сообщения жителей и оперативно их отработать, а также в обязательном порядке дать разъяснения гражданам о том, что планируется сделать, установить или отремонтировать по каждому указанному адресу.

