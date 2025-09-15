Понедельник, 15 сентября, 2025
Развеяны мифы о мессенджере MAX

Алексей Самохин
Изображение от benzoix на Freepik

Мессенджер MAX активно развивается, и это не всем нравится — вокруг него появилось много слухов. О самых популярных мифах рассказали в Минцифры Рязанской области. 

Миф 1. Приложение автоматически получает доступ ко всем данным на смартфоне.

Факт. MAX запрашивает только необходимые разрешения для работы — контакты, микрофон, камеру и хранилище. Для сравнения: у WhatsApp* — 85 разрешений, у Telegram — 71, у MAX — 63.

Миф 2. MAX использует искусственный интеллект, чтобы «отслеживать» пользователей.

Факт. Нет ни одного подтверждения подобных действий — ни в MAX, ни в других российских приложениях.

Миф 3. Для безопасности нужен отдельный телефон только под MAX.

Факт. Это не так. Данные зашифрованы по стандарту TLS и хранятся в российских дата-центрах.

Миф 4. MAX — «цифровой рубильник», который может ограничить интернет.

Факт. Создание MAX направлено на развитие цифрового суверенитета, а не на изоляцию. Национальные платформы — это мировой тренд, и Россия не исключение.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской в РФ.

