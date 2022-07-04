Разрушенный после обстрела центр Белгорода попал на видео

В группе «Белгород — это интересно» в соцсети «ВКонтакте» появилось снятое журналистами «Известий видео, на котором видны разрушения в центре Белгорода.

Ночью в воскресенье, 3 июля, город был обстрелян со стороны Украины. В результате погибли четыре человека, еще четверо пострадали, в том числе 10-летний мальчик.

На опубликованных кадрах видны разрушения на улице Маяковского. Некоторые строения полностью разрушены, другие повреждены менее радикально.

Всего повреждения получили 65 домов. Пять построек разрушены полностью. Строители приступят к восстановлению зданий.