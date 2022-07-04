25.8 C
Рязань
Понедельник, 4 июля, 2022

Разрушенный после обстрела центр Белгорода попал на видео

spot_img
powder

Разрушенный после обстрела центр Белгорода попал на видео

В группе «Белгород — это интересно» в соцсети «ВКонтакте» появилось снятое журналистами «Известий видео, на котором видны разрушения в центре Белгорода.

Ночью в воскресенье, 3 июля, город был обстрелян со стороны Украины. В результате погибли четыре человека, еще четверо пострадали, в том числе 10-летний мальчик.

На опубликованных кадрах видны разрушения на улице Маяковского. Некоторые строения полностью разрушены, другие повреждены менее радикально.

Всего повреждения получили 65 домов. Пять построек разрушены полностью. Строители приступят к восстановлению зданий.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7