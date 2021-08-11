Разработчики рассчитывают зарегистрировать подростковый «Спутник» к 15 сентября

Вакцина «Спутник V» для подростков может быть зарегистрирована уже к 15 сентября. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, сейчас идет подготовка отчета перед расширенной второй фазой клинических испытаний.
Как рассказал Александр Гинцбург, за год с момента регистрации вакцина полностью оправдала себя и доказала свою эффективность и безопасность.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «За год «Спутник V» полностью оправдал себя»