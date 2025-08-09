Разработан способ для доступа в мобильную сеть в условиях ограничений

Оператор Т2 (ранее Tele2) разработал и протестировал новый способ доступа к мобильному интернету для пользователей в условиях ограничений, связанных с мерами безопасности, сообщает ТАСС.

По словам представителей оператора, абоненты смогут получить доступ к интернету, пройдя несколько простых шагов проверки, включая капчу. После верификации доступ будет действовать в течение 12 часов, после чего его нужно будет обновить. Это решение соответствует требованиям безопасности и требует лишь регуляторного одобрения для запуска.

Ранее Минцифры согласовало с операторами связи схему доступа к мобильному интернету в условиях ограничений. Министр Максут Шадаев отметил, что пользователям будет обеспечен доступ к сервисам такси, службам доставки и маркетплейсам.

Он добавил, что при «блокировке» пользователи смогут получить доступ к белому списку востребованных сервисов через капчу, сохранив прежнюю скорость соединения. В этот белый список войдут маркетплейсы, службы доставки и такси.