«Разнести офис президента»: Прилепин поддержал «план Царева» по Украине

Писатель Захар Прилепин косвенно поддержал в телеграм-канале мнение политика Олега Царева об ответных действиях России на удар по Рыльску и другие диверсии и атаки ВСУ.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выложил у себя на странице публикацию Царева, в которой тот призвал к решительным действиям.

«Вынести трансформаторы, которые запитаны из АЭС. Разнести Верховную Раду, офис президента, министерство обороны. Надо разнести вокзал в Киеве, чтобы к Зеленскому боялись приезжать иностранные гости», – говорится в посте.

Также Царев отметил, что Владимир Зеленский должен бегать от российских ракет, как «заяц по полю от охотников».

Кроме того, он не поддержал идею собрать Совбез ООН, чтобы обсудить удары по Рыльску, посчитав этот шаг неэффективным.