Размер премий для победителей и лауреатов конкурса «Хрустальный журавль» увеличат

В Рязанской области увеличат премии для победителей и лауреатов конкурса «Хрустальный журавль». Об этом на заседании правительства 14 октября сообщила председатель комитета по делам печати и массовым коммуникациям Ольга Чуляева.

Конкурс «Хрустальный журавль» в 2025 году пройдёт в XXII раз. Положение о его проведении было утверждено на заседании. В рамках конкурса будет представлено 25 номинаций и определено 34 победителя. При этом размеры премий не изменялись с 2014 года, а Гран-при — с 2008 года.

Премии были скорректированы за счёт исключения неактуальных номинаций. Теперь размер премии за Гран-при составляет 65 тысяч рублей, а размер премии для победителя — 22 тысячи рублей.