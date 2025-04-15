Разящий удар по мошенникам

Пресс-служба УМВД по Рязанской области на прошлой неделе обнародовала информацию, согласно которой только за первый квартал этого года от действий мошенников пострадали 282 человека, которые отдали проходимцам 135 миллионов рублей. В масштабах страны ежегодно в карманах нечистых на руку дельцов оседают десятки миллиардов рублей.

Силовики стремятся обезвредить злоумышленников, но многие преступления можно было бы предотвратить при наличии необходимой законодательной базы. Сейчас на федеральном уровне решили нанести юридический удар по аферистам, который призван выбить почву из-под ног людей, готовящихся совершить соответствующие противоправные действия. О некоторых новых нормативных актах, принятых в России против изощренных охотников за чужими деньгами, читайте в нашем небольшом обзоре.

Пакет запретов

С 1 июня нынешнего года начнет действовать федеральный закон № 842276-8 «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Реклама

В новой информационной системе, которую планируется создать усилиями федерального Минцифры, будет храниться информация, в том числе об абонентских номерах мошенников и террористов.

Для предотвращения реализации различных преступных схем планируется реализация целого пакета мер, среди которых:

— проверка при снятии наличных в банкоматах;

— возможность для граждан назначать доверенных лиц ради подтверждения финансовых операций;

— обязательная маркировка звонков, совершаемых официальными лицами;

— запрет для представителей органов власти, правоохранительных органов, государственных и муниципальных организаций, операторов связи и цифровых платформ использовать для звонков мессенджеры;

— предоставление гражданам права блокировать рекламные рассылки. Исключение — сообщения от органов власти и подведомственных организаций.

Кроме того, россиянам станет доступен самозапрет на заключение договоров с операторами сотовой связи через «Госуслуги» или МФЦ. Снять этот запрет можно будет только лично при посещении уже упомянутого многофункционального центра.

Планируется ввести запрет на передачу сим-карт третьим лицам (кроме членов семьи). А отправка смс на телефон, по которому осуществляется разговор, будет возможна только после завершения разговора.

Новые правила съема

Все перечисленные меры, как мы уже отметили выше, должны вступить в силу с 1 июня. А с 1-го сентября 2025 года в России ограничат выдачу наличных. Часть наших соотечественников не сможет снять более 50 тысяч рублей в сутки.

Ограничения, которые содержатся в поправках в Федеральный закон № 41-ФЗ, направлены на защиту прав клиентов и предотвращение мошенничества с банковскими картами. Если снятие наличных каким-то образом не соответствует привычному поведению клиента (подозрительно крупная сумма, слишком частое снятие, или человек воспользовался банкоматом ночью, либо уехал ради проведения этой операции в другой город), банк может ограничить операции по карте на 48 часов, то есть в этот период можно будет снимать не более 50 тысяч рублей в сутки.

Запрет, как утверждают в российском ЦБ, будет обусловлен тем, что за 48 часов человек может одуматься и отказаться от снятия наличных и передачи их мошенникам.

Для определенных групп населения появятся дополнительные ограничения: люди, внесенные в базу ЦБ о мошеннических операциях, не смогут снимать более 100 тысяч рублей в месяц.

Закон еще не вступил в силу, но при его реализации следует сделать все возможное, чтобы ограничения не коснулись добропорядочных граждан, которым срочно понадобились деньги на решение насущных проблем: медицинские услуги, крупные покупки, неотложные поездки.