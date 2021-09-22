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Среда, 22 сентября, 2021
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Разгневанный мужчина разгромил банкомат сковородой

7info
Разгневанный мужчина разгромил банкомат сковородой

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На Таймыре местный житель разбил банкомат сковородой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дебошир попал на записи камеры видеонаблюдения. Видно, что сначала мужчина бьёт банкомат кулаками, но разбить его не может. После этого достаёт сковороду и начинает громить аппарат.

Представители банка вызвали полиции. Погромщика установили и задержали. Выяснилось, что 39-летний мужчина вместе с женой собирался внести деньги, но на счёт они не поступили. Разгневанный произошедшем клиент решил таким образом выместить злобу.

Стоимость ремонта повреждённого оборудования оценили в 142 тысячи рублей.

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