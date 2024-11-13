Растерзавшего женщину военного убрали с аллеи героев спецоперации

С аллеи погибших героев спецоперации в Чебаркуле Челябинской области убрали фотографию военного Дениса Синицына, который с особой жестокостью убил мать двоих детей, пишет URA.RU со ссылкой на источник.

«Фотографию Синицына уже убрали», — сообщил собеседник издания.

Жители Чебаркуля опознали в бойце опознали жестокого убийцу и потребовали убрать его изображение. По данным СМИ, он зверски убил женщину.

«Мы тогда боялись на улицу выходить! Город маленький и люди помнят (это жестокое убийство. — Прим. Ред.). Он что герой?» — возмутилась местная жительница.

Люди также недовольны качеством конструкции, на которой размещены снимки. Сами фото, по их словам, плохого качества, а администрация не согласовала их с родственниками погибших.