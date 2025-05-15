Расследование дела об обрушении балкона, где пострадала женщина, возобновят

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование дела о травмировании женщины в результате обрушения балкона дома в Касимове. Об этом сообщает СК по Рязанской области.
Жительница Рязанской области написала Бастрыкину, что не согласна с результатами расследования о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в микрорайоне Приокском города Касимова. Здесь в мае 2024 года обрушилась плита балкона дома, построенного в 1985 году. В результате падения со второго этажа женщина получила многочисленные телесные повреждения, пострадавшая до сих пор проходит реабилитационное лечение.
Подробный доклад об установленных обстоятельствах представят лично Александру Бастрыкину. Дело находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
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