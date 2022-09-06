Вторник, 6 сентября, 2022
Екатерина Приведенцева

Рассказ о картине «Рязанские девочки» из коллекции РХМ

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В рубрике  «День шедевра» мы рассказываем о картинах, экспонируемых в Рязанском художественном музее.

Сегодня  поговорим о полотне «Рязанские девочки», художницы  Любови Милеевой.

 — Автор картины родилась в Рязани, получила образование в Санкт-Петербурге и работала в области прикладного искусства – книжной и журнальной графики и станковой живописи.

Она объездила много российских городов, принимала участие в этнографических экспедициях, в том числе по рязанской земле. Полученные впечатления нашли отражение в этой картине.

Лаконичность композиции, декоративное цветовое решение, придают этому произведению невероятную яркость. Солнце, свет и удивительная выразительность образов трёх персонажей составляют основу картины, — рассказала старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

Рассказ о картине «Рязанские девочки» из коллекции РХМ
Рассказ о картине «Рязанские девочки» из коллекции РХМ
Рассказ о картине «Рязанские девочки» из коллекции РХМ
Рассказ о картине «Рязанские девочки» из коллекции РХМ
Рассказ о картине «Рязанские девочки» из коллекции РХМ
Рассказ о картине «Рязанские девочки» из коллекции РХМ
Рассказ о картине «Рязанские девочки» из коллекции РХМ
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