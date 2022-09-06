Рассказ о картине «Рязанские девочки» из коллекции РХМ

В рубрике «День шедевра» мы рассказываем о картинах, экспонируемых в Рязанском художественном музее.

Сегодня поговорим о полотне «Рязанские девочки», художницы Любови Милеевой.

— Автор картины родилась в Рязани, получила образование в Санкт-Петербурге и работала в области прикладного искусства – книжной и журнальной графики и станковой живописи.

Она объездила много российских городов, принимала участие в этнографических экспедициях, в том числе по рязанской земле. Полученные впечатления нашли отражение в этой картине.

Лаконичность композиции, декоративное цветовое решение, придают этому произведению невероятную яркость. Солнце, свет и удивительная выразительность образов трёх персонажей составляют основу картины, — рассказала старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.