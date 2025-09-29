Расселения аварийного дома, некачественный капремонт и другие вопросы рассмотрел Виталий Артемов в ходе личного приема

На базе Штаба общественной поддержки «Единой России» глава администрации города Рязани Виталий Артемов ответил на вопросы рязанцев в ходе личного приема.

Одно из обращений касалось криминогенной обстановки возле ТЦ «Малина». Помогать сотрудникам полиции контролировать соблюдение общественного порядка будут представители частного охранного предприятия. В ближайшее время предприниматели, осуществляющие деятельность в торговом центре, планируют заключить соответствующий договор.

Представители ТОС «Мервино» обратились по вопросу состояния водопропускной трубы в районе Мервинского кладбища. Подрядная организация выполнила работы по промывке и очистке сооружения. Вопрос ремонта будет проработан дополнительно.

На ул. Библиотечной упали несколько аварийных деревьев. Там образовалась несанкционированная свалка. Жители обратились с просьбой: привести территорию в порядок. Как пояснил Виталий Артемов, с 1 октября в Рязани объявлен осенний месячник по благоустройству города. На территории Мервино городские службы вместе с жителями проведут субботник.

Следующее обращение касалось расселения аварийного дома №90 по ул. Свободы. Дом планируется расселить до середины 2026 года. Заявительница попросила отключить в ее квартире отопление, так как в доме она не проживает, а остальные коммуникации уже отключены. Глава администрации Рязани поручил управлению энергетики и ЖКХ найти решение проблемы.

Жители дома №38 по ул. Пушкина обратились с вопросами на некачественное проведение капитального ремонта крыши и жалобами на неудовлетворительную работу управляющей компании. Виталий Артемов поручил управлению энергетики и ЖКХ провести рабочую встречу с региональным Фондом капитального ремонта. Также заявителям разъяснили механизм замены управляющей компании.