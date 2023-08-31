Четверг, 31 августа, 2023
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Расписание ряда пригородных поездов изменится с 1 сентября в Рязанской области

7info

Расписание некоторых пригородных поездов изменится с 1 сентября на период ремонтно-путевых работ на участках Кустаревка — Берестянки — Сасово и Дивово — Рыбное в Рязанской области.

Так, 1 сентября с 10:10 до 14:10 и 3–11 сентября с 10:00 до 13:00 на перегоне Кустаревка — Сасово железнодорожники будут проводить шлифовку рельсов.

Также с 3 по 8 сентября на участке Кустаревка — Берестянки и 9–10 сентября на перегоне Дивово — Рыбное пройдет ремонт объектов энергообеспечения.

В указанные дни у ряда пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань-1, Сасово, Свеженькая, а также Рыбное, Голутвин и Москва-пассажирская-Казанская изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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