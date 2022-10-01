Расписание пригородных поездов в Рязанской области изменится в начале октября

Расписание некоторых пригородных поездов Ряжского направления в Рязанской области изменится в начале октября в связи с модернизацией инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Так, 4 октября с 11:50 до 15:00 железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы на перегоне Денежниково – Старожилово, а 6 и 7 октября с 14:10 до 17:30 – на участке Хрущево – Чемодановка. 8 и 9 октября с 08:00 до 10:40 пройдут работы по модернизации контактной сети на перегоне Старожилово – Хрущево.

Обращаем внимание пассажиров, что у ряда пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань-2 и Ряжск-1, изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».