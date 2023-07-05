Среда, 5 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

Расписание пригородных поездов в Рязанской области изменится 8 и 9 июля

7info
Image by ilovehz on Freepik

8 и 9 июля в график движения некоторых пригородных поездов в Рязанской области будут внесены изменения в связи с ремонтно- путевыми работами на участке Листвянка – Лесок. В этот период железнодорожники уложат 800 м бесстыкового пути. 

Обращаем внимание пассажиров, что 8 и 9 июля у электропоездов №6022 сообщением Рязань-1 – Гавердово, №6031 Шилово – Рязань-1,  №6032/6371 Рязань-1 – Ясаково, №6041/6042 Сасово – Рязань-1 и обратно, №6043 Сасово – Рязань-1, №6255/6256 Рязань-1 – Узуново, №6952 Шилово – Касимов изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Проезд по плотине Рязанской ГРЭС закроют для тяжёлых грузовиков

Объехать закрытый участок можно через село Маклаково.

Сбившая женщину с ребёнком в Москве Наталья Украинская получила 9 лет колонии

Украинская, ехавшая за рулём автомобиля «Киа» в состоянии наркотического опьянения, потеряла управление, иномарку вынесло на тротуар

VII театральный фестиваль «Толстой» состоится при поддержке ВТБ в «Ясной Поляне»

Его тема – «Анна Каренина» – приурочена к 150-летию начала работы над романом Львом Николаевичем Толстым.

Физический объем промышленного производства в Рязанской области вырос на 8,4%

По данным Рязаньстата, в январе–мае 2023 года физический объем промышленного производства в Рязанской области вырос на 8,4% по сравнению с январем-маем 2022 года

В Рязани состоялась общественная приемка работ по благоустройству дороги во 2-м Авиационном проезде

В мероприятии приняли участие депутат Рязанской городской Думы Олег Шишов, специалисты администрации города, представители подрядной организации, активисты.

Скончался основатель рязанского клуба «Планетарий» Сергей Бычков

Бычков скончался на 71-м году жизни.

Полиция объяснила массовые патрули в Рязани профилактическими мероприятиями

Были замечены сотрудники ППС, спецавтомобили полиции. Мужчину задержали напротив вокала Рязань-2.

Более 2 млн клиентов входят в ВТБ Онлайн по биометрии 

В целом при помощи отпечатка пальца или снимка лица ежемесячно совершается более 10 млн авторизаций в сервисе.  

Заслуженная артистка России Екатерина Гусева выступит на дне рождения музея-заповедника Сергея Есенина

29 июля Государственный музей-заповедник С. А. Есенина приглашает рязанцев отметить день рождения.

МЧС выпустило метеопредупреждение для Рязанской области

5 июля до конца суток в регионе местами ожидаются грозы.

В Канищеве сбили пенсионера

Volkswagen Tiguan по «встречке» пытался объехать пробку и сбил мужчину на пешеходном переходе.

Рязанская область вошла в число регионов России с крайне низкой рождаемостью

Голикова заявила, что бороться с проблемой низкой рождаемости необходимо с помощью дополнительных мер поддержки.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации