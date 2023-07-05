Расписание пригородных поездов в Рязанской области изменится 8 и 9 июля

8 и 9 июля в график движения некоторых пригородных поездов в Рязанской области будут внесены изменения в связи с ремонтно- путевыми работами на участке Листвянка – Лесок. В этот период железнодорожники уложат 800 м бесстыкового пути.

Обращаем внимание пассажиров, что 8 и 9 июля у электропоездов №6022 сообщением Рязань-1 – Гавердово, №6031 Шилово – Рязань-1, №6032/6371 Рязань-1 – Ясаково, №6041/6042 Сасово – Рязань-1 и обратно, №6043 Сасово – Рязань-1, №6255/6256 Рязань-1 – Узуново, №6952 Шилово – Касимов изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».