Расписание пригородных поездов в Рязанской и Московской областях изменится в феврале

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Рязанской и Московской областях, изменится со 2 февраля в связи с модернизацией инфраструктуры на двух участках. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Так, 2 и 9 февраля на перегоне Голутвин – Щурово с 05:20 до 09:20 железнодорожники проведут работы по замене рельсов на бесстыковые.2, 5-7 и 9 февраля с 06:25 до 10:25 пройдет ремонт элементов верхнего строения пути на железнодорожном мосту через реку Оку.

Кроме того, 5-7 февраля с 06:50 до 09:20 на станции Щурово и 13-15 февраля с 06:20 до 09:20 на участке Фруктовая — Алпатьево будут вестись работы по модернизации объектов энергообеспечения.

В указанные дни у некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Голутвин, Москва-Пассажирская-Казанская, Шиферная, а также Рязань-2 — Ряжск изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».