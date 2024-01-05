В ближайшие дни, с 6 на 7 января, православные христиане встретят праздник Рождества Христова. 7info публикует расписание праздничных служб в храмах Рязани на Рождество.

В Борисо-Глебском кафедральном соборе (ул. Сенная, 32) 6 января в 17.00 состоится всенощное бдение, в 23.40 — часы, Божественная литургия.

В Спасо-Преображенском храме (Спаса на Яру) (ул. Петрова, 14) верующих 6 января в 21.00 приглашают посетить великое повечерие с литией. В 22.30 начнётся исповедь, а в 00.00 — Божественная литургия.

В Николо-Ямском храме (ул. Циолковского, 8) в 21.30 6 января начнётся исповедь, в 22.30 — всенощное бдение, затем Божественная литургия.

6 января в храме Великомученицы Екатерины (ул. Маковского, 48) в 21.40 начнётся исповедь, в 22.00 — великое повечерие, утреня с литией и Божественная литургия.

Верующих приглашают исповедоваться 6 января в 23.00 в храм Сретения Господня (пл. Новаторов, 1а). В 23.30 начнутся часы, в 00.00 — Божественная литургия.

В храме в честь праведного Иоанна Кронштадтского (ул. Татарская, 72) в 23.00 начнётся общая исповедь. В 23.30 — часы и Божественная литургия.

Вечернее богослужение в храме в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (территория больницы имени Семашко) начнётся 6 января в 22.00.

Вознесенский храм (ул. Вознесенская, 26а) приглашает верующих на исповедь в 23.00 6 января. В 00.00 начнётся Божественная литургия.