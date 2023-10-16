Расписание некоторых пригородных поездов в Рязанской области изменится с 19 октября в связи с ремонтно-путевыми работами

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Рязанской области, изменится с 19 октября на время ремонтно-путевых работ.

Так, 19 и 20 октября в период технологических «окон» с 06:00 до 16:00 на станции Шелухово Шиловского района железнодорожники заменят стрелочный перевод.

27 октября с 7:10 до 11:10 на перегоне Лесок– Листвянка пройдет ремонт объектов железнодорожной инфраструктуры.

Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни у электропоездов №6022 сообщением Рязань-1 – Гавердово, №6032 Рязань-1 – Ясаково, №6041/6042 Сасово – Рязань-1 и обратно, №6043/6044 Сасово – Рязань-1 и обратно, №6045/6046 Сасово – Рязань-1 и обратно, №6255/6256 Рязань-1 – Узуново, №6952 Шилово – Касимов, №7678 Рыбное – Рязань-1, №7753 Сасово – Шилово изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».