Среда, 27 сентября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Расписание некоторых пригородных поездов в Рязанской и Московской областях изменится в начале октября в связи с ремонтно-путевыми работами

7info 2

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Рязанской и Московской областях, изменится со 2 октября на период плановых работ по выправке пути на двух участках столичной магистрали, общей протяженностью 23,5 км.

Так, на перегоне Виноградово – Воскресенск технологические «окна» назначены со 2 по 6 октября с 12:10 до 14:15.На участке Луховицы – Щурово: 6, 9–11 и 13 октября с 06:20 до 10:20.

Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни у некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань–1, Рыбное, Дивово, Голутвин, Ясаково, Быково, Озеры, Фаустово и Москва-Пассажирская–Казанская изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Несколько электричек выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации