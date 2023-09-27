Расписание некоторых пригородных поездов в Рязанской и Московской областях изменится в начале октября в связи с ремонтно-путевыми работами

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Рязанской и Московской областях, изменится со 2 октября на период плановых работ по выправке пути на двух участках столичной магистрали, общей протяженностью 23,5 км.

Так, на перегоне Виноградово – Воскресенск технологические «окна» назначены со 2 по 6 октября с 12:10 до 14:15.На участке Луховицы – Щурово: 6, 9–11 и 13 октября с 06:20 до 10:20.

Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни у некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань–1, Рыбное, Дивово, Голутвин, Ясаково, Быково, Озеры, Фаустово и Москва-Пассажирская–Казанская изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Несколько электричек выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».