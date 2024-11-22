Расписание некоторых пригородных поездов в Московской и Рязанской областях изменится с 25 ноября

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится 25 ноября, 2, 4 и 13 декабря в связи с модернизацией инфраструктуры на трех участках.

Так, 25 ноября с 11:05 до 17:05 назначено технологическое «окно» на перегоне Разъезд 59 км – Рыбное. В связи с этим у ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Голутвин и Узуново, а также Рязань-1 и Шилово изменится время отправления и прибытия.

2 и 4 декабря с 07:10 до 10:20 работы запланированы на перегоне Дивово – Рыбное, а 13 декабря с 06:30 до 09:30 – на участке Фруктовая – Алпатьево. Это также отразится на расписании: у некоторых электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Голутвин, Москва-Пассажирская-Казанская, а также Ряжск – Рязань-2 изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Пригородные поезда сообщением Рязань-1 – Дивово 2 и 4 декабря будут выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».