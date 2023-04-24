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Понедельник, 24 апреля, 2023

Распад на несколько стран: гений-математик рассказал о будущем мира после конфликта

Популярные экстрасенсы, астрологи и эзотерики продолжают высказываться о возможных вариантах завершения специальной военной операции на Украине и о будущем, которое наступит в мире после неё. Не стал исключением гений-математик из России Григорий Кваша.

В своё время кваша с точностью предсказал развал советского союза, приход к власти владимира путина, арабскую весну.

С помощью своей уникальной формулы математик высчитал, что в 2029 году Евросоюз столкнётся с серьезными экономическими проблемами, произойдёт распад на отдельные страны.

Некоторые из стран будут просить помощи у России. Кремль, который к тому времени начнёт мощный экономический рост, может принять эти страны к себе.

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