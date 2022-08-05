Раскрыты жуткие подробности расправы отчима над 4-летним ребенком в Омске

Завершено расследование уголовного дела в отношении отчима, задушившего 4-летнюю падчерицу в Омске, пишет КП.

По версии следователей, мужчина был обижен на бывшую жену, которая спрятала от него бутылку водки. Он решил выместить и девочке, которая в это время не спала и захотела посмотреть мультфильмы по телевизору. Изверг нанес ребенку четыре удара по лицу и голове, а затем задушил.

Соседи семьи считают, что мужчина убил собственного ребенка.

«Он совсем не признавал свое родство с ней, считал, что она сожительница ребенка нагуляла», – рассказала одна из соседок.

Как стало известно, мать девочки вела аморальный образ жизни. Парочка все время гуляла и злоупотребляла спиртным. После убийства из семьи забрали двух маленьких детей.