Раскрыты жуткие подробности гибели женщины в проруби на Крещение

Представитель профессионального сообщества водолазов, основатель клуба «Белые медведи» Виктор Бикинев рассказал КП о страшных вещах, которые могли пережить погибшая в проруби на Крещение.

Трагедия произошла в январе в Ленинградской области. Ранее сообщалось, что 41-летняя вологжанка прыгнула воду и погибла на глазах у родственников и детей. Ее тело искали более недели.

Эксперт назвал главной ошибкой женщины тот факт, что она прыгнула в воду буквально по течению.

«То есть, у нее ноги уже сразу же под прорубь зависали. Если бы она не сделала руки солдатиком, а вытянула их вверх, она могла бы зацепиться ими за край проруби. Но нет – она, как поплавок, ушла под лед», – отметил Бикинев.

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По его мнению, после прыжка в воду вологжанка прожила еще 30-40 секунд, поскольку в холодной воде в кровь сразу же выбрасывается адреналин. При этом ее сразу же прижало ко льду.

«И если она была жива, у нее ногти должны быть обцарапаны об лед. Потому что она его явно царапала. Она шла по течению, а дальше все – спазм сердца. Человека заклинило, он ни шевелиться, ни моргнуть глазом не может. Это вот все, сердце остановилось, у нее все в темноте, паника», – отметил специалист.

Бикинев заключил, что в итоге женщина «просто заснула».