Раскрыты жуткие детали убийства девушки в загоне для скота в Красноярском крае

Житель поселка Ушканка Красноярского края признался на допросе, что знал о повадках свиней, оставляя 17-летнюю девочку без сознания в загоне для скота, пишет «АиФ».

Трагедия произошла 23 ноября, когда подросток осталась одна на хозяйстве, а ее родители уехали продавать мясо. Тело девочки обнаружил ее молодой человек.

Сначала предполагалось, что школьнице стало плохо, она упала и на нее напали свиньи. В день похорон в СК заявили, что по подозрению в убийстве школьницы задержали 40-летнего соседа. Выяснилось, что у мужчины был давний конфликт с отцом погибшей, они работают на одной ферме.

«Я знаю об их повадках, что свиньи всеядные и могут быть агрессивными из-за запаха крови», – сказал на допросе подозреваемый.

Он пояснил, что выпил алкоголь и пошел громить имущество соседа. Ему попыталась оказать сопротивление девочка, тогда мужчина повалил ее на землю, оглушил палкой. Пострадавшая потеряла сознание.

Злоумышленник не осознал, что нужно остановиться и помочь. По версии следователей, также он совершил против нее «половое преступление».

После этого сосед намеренно оставил девушку в загоне со свиньями и быками. Так, видимо, он хотел замести следы преступления.