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Общество

Раскрыты три козыря Путина на переговорах с Трампом

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Журналист «МК» Михаил Ростовский перечислил три вероятных козыря президента России Владимира Путина на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом.

Во-первых, хозяин Белого дома разделяет возражение Москвы по поводу вхождения Украины в НАТО. Об этом он заявлял публично.

«Козырь номер два. Резко негативное отношение Трампа к военным действиям как к способу разрешения международных проблем», — отметил Ростовский.

Автор публикации считает третьим козырем российского лидера позитивные отношения с Трампом.

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Журналист подчеркнул, что между президентами есть «персональная химия» и взаимное уважение.

Как подчеркнул Ростовский, оба политика понимают, что его оппонент — «очень крутой парень».

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© Информационное агентство 7info

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