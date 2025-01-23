Раскрыты три козыря Путина на переговорах с Трампом

Журналист «МК» Михаил Ростовский перечислил три вероятных козыря президента России Владимира Путина на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом.
Во-первых, хозяин Белого дома разделяет возражение Москвы по поводу вхождения Украины в НАТО. Об этом он заявлял публично.
Автор публикации считает третьим козырем российского лидера позитивные отношения с Трампом.
Журналист подчеркнул, что между президентами есть «персональная химия» и взаимное уважение.
Как подчеркнул Ростовский, оба политика понимают, что его оппонент — «очень крутой парень».