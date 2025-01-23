Раскрыты три козыря Путина на переговорах с Трампом

Журналист «МК» Михаил Ростовский перечислил три вероятных козыря президента России Владимира Путина на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом.

Во-первых, хозяин Белого дома разделяет возражение Москвы по поводу вхождения Украины в НАТО. Об этом он заявлял публично.

«Козырь номер два. Резко негативное отношение Трампа к военным действиям как к способу разрешения международных проблем», — отметил Ростовский.

Автор публикации считает третьим козырем российского лидера позитивные отношения с Трампом.

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Журналист подчеркнул, что между президентами есть «персональная химия» и взаимное уважение.

Как подчеркнул Ростовский, оба политика понимают, что его оппонент — «очень крутой парень».