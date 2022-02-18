Раскрыты страшные детали убийства пермской туристки в Свердловской области

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве пермской туристки Анастасии Пыхтеевой, в котором обвиняются летний рецидивист Алексей Еремеев и его подельник Ольга Васева, пишет КП.

Инцидент произошел вечером 30 мая прошлого года. По версии следствия, девушка приехала одна, чтобы сплавиться на байдарке по реке Чусовой. Парочка увидела палатку, в которой ночевала туристка. Парочка разбудила девушку, втерлась к ней в доверие и заявила, что у нее «похитили» байдарку. Так они выманили жертву на открытый участок местности.

В итоге злоумышленница удерживала туристку за руки и лишила ее возможности сопротивляться. В это время ее сообщник взял палку и нанес жертве не менее 60 ударов. После этого он изнасиловал потерпевшую. Ее добили шестью ударами ножом в шею и голову.

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Наконец, убийцы еще несколько дней жили в палатке туристки, а также ходили закупаться в магазины. Вскоре их поймали.

«Вел он себя, как бывалый, демонстрируя операм, что он якобы «не при делах», хотя он был найден в палатке, принадлежащей убитой женщине, – отметил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Мужчине грозит пожизненный срок.