Раскрыты скрытые повреждения после удара «Орешником» по «Южмашу»

Цеха завода «Южмаш» в Днепропетровске получили основные повреждения от удара «Орешником» внутри, а не снаружи, пишет телеграм-канал «Военная хроника».
Военкоры отметили, что на предприятие обрушилось от 5 до 7 тонн взрывчатки. При этом это произошло на скорости, вдвое превышающей «Искандер» на финальном отрезке полета.
Подчеркивается, что энергия каждого кинетического блока, сопоставимая с двумя ФАБ-250, пришлась на маленькую площадь.
По мнению аналитиков, это позволила пробить до нескольких десятков метров грунта и поразить подземную инфраструктуру.