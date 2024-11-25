Понедельник, 25 ноября, 2024
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Раскрыты скрытые повреждения после удара «Орешником» по «Южмашу»

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Цеха завода «Южмаш» в Днепропетровске получили основные повреждения от удара «Орешником» внутри, а не снаружи, пишет телеграм-канал «Военная хроника».

Военкоры отметили, что на предприятие обрушилось от 5 до 7 тонн взрывчатки. При этом это произошло на скорости, вдвое превышающей «Искандер» на финальном отрезке полета.

Подчеркивается, что энергия каждого кинетического блока, сопоставимая с двумя ФАБ-250, пришлась на маленькую площадь.

По мнению аналитиков, это позволила пробить до нескольких десятков метров грунта и поразить подземную инфраструктуру.

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