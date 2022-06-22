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Среда, 22 июня, 2022

Раскрыты шокирующие подробности убийства мальчика родителями в Краснодаре

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Раскрыты шокирующие подробности убийства мальчика родителями в Краснодаре

Журналисты портала КП узнали шокирующие подробности убийства 5-летнего мальчика в Краснодаре.

Выяснилось, что перед тем как закопать мертвого ребенка, его родители приходили к друзьям с убитым сыном в сумке.

«Они даже раскрыли ее и показали им, что там ребенок! По всей видимости, они хотели попросить помочь им – то ли спрятать тело, то ли еще что. Это уму непостижимо, даже представить себе этого не могу», – рассказала прабабушка мальчика.

По словам женщины, друзья наотрез отказались помогать злоумышленникам и выставили их за дверь.

Сейчас ребенка сейчас находится под стражей. Его задержали по подозрению в убийстве мальчика. Его мать же разыграла розыск мертвого сына. Пока она не проходи как соучастница или укрывательница.

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