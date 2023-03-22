Раскрыты подробности задержания экс-мэра Старого Оскола Сергиенко

Источники рассказали порталу Бел.Ру о причинах задержания бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко.
Сейчас правоохранители расследуют несколько фактов получения взяток в тот период, когда чиновник возглавлял администрацию города.
Сергиенко задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Сейчас он занимает пост генерального директора компании «Газпром Межрегионгаз Белгород» и главы АО «Газпром газораспределение Белгород».
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