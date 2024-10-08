Вторник, 8 октября, 2024

Раскрыты подробности в деле о загадочном убийстве школьницы на Урале

Автор: powder

Опубликовано

Обвиняемый в убийстве 16-летней девочки в Екатеринбурге следил за ней, заявил E1.RU отец убитой.

По версии следствия, в августе прошлого года велосипедист преследовал школьницу до лесополосы, а после задушил, бросил тело в овраге и украл телефон жертвы.

«Видеозаписи подтверждают, что обвиняемый следил за Даной. И главное: на второй экспертизе установили причину смерти — удушение», — подчеркнул отец.

Для проведения второго исследования тело девочки эксгумировали.

На кофте убитой была обнаружена мужская ДНК. После задержания подозреваемого образцы сравнили, и найденные потожировые следы совпали с ДНК велосипедиста.

Силовики считают, что злоумышленник катался по городу и заметил девочку. Он обогнал ее и дожидался в темном участке. Вскоре мужчина схватил жертву и затащил в лес, где попытался изнасиловать. Девочка оказала сопротивление и стала громко кричать. Тогда велосипедист схватил ее за горло и задушил.

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В ДТП на трассе Москва — Касимов пострадали взрослый и ребёнок

В Одессе женщина подняла флаг России возле памятника Екатерине II

На раскопках в Рязанской области обнаружили магические предметы

Жильцы девятиэтажки в Липецке оказались заперты в своем подъезде

Как в фильме-катастрофе: появились жуткие кадры пожара из Воронежской области

Министр транспорта Супрун стал зампредом правительства Рязанской области

Пять российских альпинистов погибли в Непале

Присяжные признали москвичку виновной в убийстве мужа под Рязанью

Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

В Рязани вновь обострился дефицит общественного транспорта

Найден труп пропавшего в Рязанской области мужчины

БК «Рязань» со старта вышел в лидеры чемпионата ЦФО