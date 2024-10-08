Раскрыты подробности в деле о загадочном убийстве школьницы на Урале

Обвиняемый в убийстве 16-летней девочки в Екатеринбурге следил за ней, заявил E1.RU отец убитой.
По версии следствия, в августе прошлого года велосипедист преследовал школьницу до лесополосы, а после задушил, бросил тело в овраге и украл телефон жертвы.
Для проведения второго исследования тело девочки эксгумировали.
На кофте убитой была обнаружена мужская ДНК. После задержания подозреваемого образцы сравнили, и найденные потожировые следы совпали с ДНК велосипедиста.
Силовики считают, что злоумышленник катался по городу и заметил девочку. Он обогнал ее и дожидался в темном участке. Вскоре мужчина схватил жертву и затащил в лес, где попытался изнасиловать. Девочка оказала сопротивление и стала громко кричать. Тогда велосипедист схватил ее за горло и задушил.