Раскрыты подробности в деле о загадочном убийстве школьницы на Урале

Обвиняемый в убийстве 16-летней девочки в Екатеринбурге следил за ней, заявил E1.RU отец убитой.

По версии следствия, в августе прошлого года велосипедист преследовал школьницу до лесополосы, а после задушил, бросил тело в овраге и украл телефон жертвы.

«Видеозаписи подтверждают, что обвиняемый следил за Даной. И главное: на второй экспертизе установили причину смерти — удушение», — подчеркнул отец.

Для проведения второго исследования тело девочки эксгумировали.

На кофте убитой была обнаружена мужская ДНК. После задержания подозреваемого образцы сравнили, и найденные потожировые следы совпали с ДНК велосипедиста.

Силовики считают, что злоумышленник катался по городу и заметил девочку. Он обогнал ее и дожидался в темном участке. Вскоре мужчина схватил жертву и затащил в лес, где попытался изнасиловать. Девочка оказала сопротивление и стала громко кричать. Тогда велосипедист схватил ее за горло и задушил.