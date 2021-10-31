Раскрыты подробности убийства таксиста на кладбище в Новосибирске

В пятницу, 29 октября, в Новосибирске на Заельцовском кладбище обнаружили тело 29-летнего таксиста, в убийстве которого подозревают руководителя автопарка. Издание АиФ выяснило подробности случившегося.

Об исчезновении мужчины сообщила его жена. С помощью маяков на служебной машине полицейские установили месторасположение транспорта. Он стоял брошенным на кладбище.

Позже у одной из могил полицейская собака взяла след убитого, рядом нашли кровь. Как пишет АиФ, подозреваемый сначала ударил таксиста лопатой, задушил его, после чего спрятал тело.

По словам собеседника издания, руководитель таксопарка заманил мужчину на кладбище под предлогом привести в порядок могилу родителей. Уточняется, что конфликтов с начальством у него не было.

СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).