powder

Раскрыты подробности смерти отставного генерала ФСБ Лобачева

Найденный мертвым 76-летний отставной генерал ФСБ Евгений Лобачев никогда не высказывал суицидальных мыслей и на жизнь не жаловался, пишет МК.

Сообщается, что пенсионер проживал в Москве на улице Качалинская вместе с 74-летней супругой. Вечером в среду, 20 июля, мужчина вышел на прогулку и не вернулся домой.

Вскоре женщина позвонила в полицию и сообщила о пропаже мужа. Перед уходом отставной генерал жаловался на головную боль. Также у него были проблемы с давлением. В ближайшее время он собирался поехать на дачу во Владимирскую область.

Как позже стало известно, тело Лобачева нашли на лестничной площадке жилого дома.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7